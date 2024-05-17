أمير عسير يوجه بفتح الحركة المرورية بتقاطع أحد الجسور المؤدية لجامعة الملك خالد

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ورئيس تطويرها، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بفتح الحركة المرورية بتقاطع جسر طريق الملك عبدالله - المطار المؤدي الى جامعة الملك خالد بالفرعاء.

وهذا التقاطع هو التقاطع رقم 3 على طريق الملك عبدالله وجميعها كانت مشاريع متعثرة وقد أنجز منها 2 ، وتبقى 3 هي تحت المتابعة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 26 لعام 1445 من طلاب جامعة الملك خالد، في مقر الجامعة بالفرعاء، بحضور أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.