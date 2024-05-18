شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يشارك بجناح توعوي في مهرجان المانجو الـ 13 بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، تفاصيل مشاركته في مهرجان المانجو الـ 13 بمحافظة القنفذة.

وشارك "وقاء" بجناح توعوي وتثقيفي، ويقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة. الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية ويسلّط جناح وقاء الأدوار التي يقدمها المركز في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.

هذا إلى جانب دور المختصين بوحدة "وقاء" بالقنفذة في رفع مستوى الوعي لدى الزوار بالأساليب الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والمواشي التي تزخر بها محافظة القنفذة، من مخاطر الآفات والأمراض وسبل الحد من انتشارها.

فيما يصاحب الجناح طيلة أيام المهرجان توزيع الهدايا المتنوعة على الزوار.

