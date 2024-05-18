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تراند اليوم : الرئيس التنفيذي لشركة "بندة" يكشف عدد الفروع في المملكة وحجم مبيعات الأونلاين سنويا

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صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لشركة بندة بندر حموه، عن عدد الفروع في المملكة وحجم مبيعات الأونلاين سنويا.

وقال خلال لقاء مع برنامج "بودكاست الغرفة":"يبلغ حجم قطاع التجزئة 100 مليار ريال، و2 مليار سنويًّا مبيعات الأونلاين، ومتوقع أن تقفز إلى 7 في الخمس سنوات القادمة.

وأكمل: 30 ألف صنف يُباع تحت سقف بندة، و100 مليون زيارة لفروع بندة، مشيرا: 14 مليون عميل لبرنامج ولاء.

وزاد: 73% نسبة رضا العملاء ومتوسط الرّضا للقطاع 43%، و3% هامش أرباحنا، موضحا: 250-300 ريال سعودي متوسّط قيمة السلّة.

وتابع: 190 عدد فروع بندة وخلال سنة واحدة افتتحنا 15 فرعًا جديدًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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