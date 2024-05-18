تراند اليوم : شاهد.. باحث في التاريخ يكشف عن الجوانب الحضارية التي صنعها الحجاج الثقفي

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في التاريخ رضا الشملاني العنزي، عن الجوانب الحضارية التي قام بصناعتها وتأسيسها الحجاج الثقفي.

وقال العنزي عبر برنامج عن "سؤال مباشر" على قناة العربية، إن أهم هذه الجوانب هي صك العملة، وتوحيد اللغة، وهو صاحب فكرة بناء بيت المقدس " قبة الصخرة".

إضافة إلى بناء مدينة واسط التاريخية، وكذلك بناء الجيش، والمساواة بين الناس والقضاء على النعرات العربية.

وتابع العنزي بأن من الجوانب الأخرى أيضا غير العملة والاقتصاد هي "تنقيط المصحف وتشكيله وتوحيد المسلمين".