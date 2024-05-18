تراند اليوم : بالفيديو: باحث في التاريخ يكشف سبب وصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين.. ويوضح ما فعله الحجاج بعبد الله بن الزبير!

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في التاريخ رضا العنزي، عن سبب وصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين، وما فعله الحجاج بعبد الله بن الزبير.

وقال العنزي خلال لقاء بقناة "العربية": الدعوة ليست كما يصور لك المؤرخ على منهج "عدوي هو الحاكم" إلا أن يجد حاكم يمكن له، فليست بين الإسلام والكفر وليست بين شيطان ورحمن بل هي صراع سياسي.

وأكمل: كون مدينة استقلت قاتلهم واستقل ابن الزبير في مكة قاتله، مضيفا: عبدالملك بن مروان حاكم فاشي ولكن لما فعلها واستقرت الدولة استمرينا بعدها حتى وصلنا جنوب فرنسا.

وزاد: يصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين لأنهم أقدموا على قتل أشخاص بهدف القضاء على الفتنة.

وتابع: مات الحجاج وعبدالملك بن مروان وابن كثير ولكن المدرسة البطريركية تعودوا يلعنوا أي دولة عربية.