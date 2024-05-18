اخبار السعوديه

السعودية | جامعة جدة تدعم ابتكارات الطلبة في آيتكس 2024

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جامعة جدة تدعم ابتكارات الطلبة في آيتكس 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توجت جامعة جدة بـ 10 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية في معرض “ITEX” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في ماليزيا ٢٠٢٤ متمثلة في طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين بـ 10 أبحاث مختلفة في معرض “ITEX” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في ماليزيا ٢٠٢٤ وتنوعت المشاركات بين التقنيات الهندسية والنانو والأبحاث الطبية والبيئية.

وتعمل جامعة جدة جاهدة على دعم الطلاب من خلال برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين وبرنامج البحث والابتكار وحرصت على مشاركة الأعمال المتميزة من الاختراعات في “ITEX”، وذلك لأهمية المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأماكن لتسويق الاختراعات والابتكارات لخدمة المجتمع المحلي والدولي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا