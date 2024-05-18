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السعودية | 330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة الحدودي متوجهة إلى اليمن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبرت 330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الأول من عام 2024م، تحمل على متنها 5.752 طناً و 313 كيلوغراماً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية والتمور والمعونات اللوجستية، متجهة إلى محافظات حضرموت، الجوف، المهرة ، صنعاء، شبوة، أبين، عدن، صعدة، حجة، مأرب، الحديدة، تعز، لحج، الضالع.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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MO Nasa

MO Nasa

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