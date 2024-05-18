تراند اليوم : "منع الحكواتية ومفسري الأحلام "..بالفيديو: باحث في التاريخ يكشف كيف قمع الخليفة عمر المتطرفين الإسلاميين

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في التاريخ رضا العنزي، كيف قمع عمر بن الخطاب المتطرفين في الإسلام.

وقال العنزي خلال لقاء بقناة "العربية": عمر بن الخطاب كان معه درة إذا ضرب بها رأس المتطرف يتبخر ويمنعهم من الخروج من المدينة ويأخذ نصف ماله ومنع القصاصين والحكواتية (اللي قاعد يسولف على الناس وعن الرؤى والأحلام حتى يأخذ قلوبهم).

وأضاف: فعل مثله معاوية وعبدالملك بن مروان؛ فهؤلاء يمنعون القصاصين والحكواتية المتطرفين من لحظة النشوء قبل أن يتكون لهم قاعدة جماهيرية.

وتابع: المتطرف هو اللي يبغى يوصل للحكم عن طريق الله.