تراند اليوم : ‏‎ شاهد.. ترامب يطقطق على ‎"بايدن" ويفجر ضحك مؤيديه

‏صحيفة الخليج 365: ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقلد الرئيس الحالي جو بايدن بطريقة ساخرة خلال فعالية للترويج لحملته الانتخابية الرئاسية بولاية مينيسوتا الأميركية.

وقال ترامب للجمهور متحدثا عن بايدن: عندما يكون حوله طيارون، يقول لهم"كنت أقود طائرة"، وعندما يأتي سائقو الشاحنات، يقول لهم "كنت أقود شاحنة". وعندما يأتي أشخاص من ولاية مينسوتا، يقول لهم "لقد كنت أعيش في ولاية مينسوتا".

وأضاف بأن هذا الرجل رهيب ومليئ بالهراء، ولاقى حديثه بتفاعل واسع من الجمهور وتصفيق حاد من الحضور.