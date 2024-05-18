تراند اليوم : "اعتنق الإسلام في عمان".. بالفيديو: قصة رحالة صيني قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة بدراجة هوائية

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن رحالة صيني قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة حاملا منزله على دراجته الهوائية.

وحسب "التقرير"، بدأ الرحالة الصيني رحلته من الإمارات ثم قطر وعمان والسعودية، ووصل إلى المملكة منذ 5 أشهر، وعرف خلالها عادات السعوديين الذين قابلهم وساعدوه لتدبير جميع احتياجاته.

وأضاف التقرير، بادر مواطن بدعوة الرحالة الصيني لاستضافته في منزله، بعدما قابله على طريق عام بالرياض.

وقال المواطن، أن الرحالة الصيني أسلم حديثا في عمان، وأعطاه كتب مترجمة باللغة الصينية تعلمه الإسلام، وتعلم قراءة القرآن.