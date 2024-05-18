اخبار السعوديه

المؤتمر العام لـ "الألكسو" يُشيد بمبادرة المملكة: "الموهوبون العرب"

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام لـ "الألكسو" يُشيد بمبادرة المملكة: "الموهوبون العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت في جدة أمس، أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الذي تترأس المملكة دورته الـ 27 من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية.
وفي كلمة لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها نيابة عنه وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوسف بن عبدالله البنيان، عبر فيها عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقتها المملكة العربية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الموهوبون العرب

وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص المملكة على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته.
وذلك من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، الذي يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية.
إضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضورياً داخل المملكة أو عن بعد وبشكل مجاني.
ويعد اجتماع المؤتمر العام من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا