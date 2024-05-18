شكرا لقرائتكم خبر عن الإحالة للأمن وحسم الدرجات.. "التعليم" توضح عقوبة الطالب المتحرش والمبتز/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم على عدم التهاون مع الطلاب المتحرشين والمبتزين، وذلك بإحالتهم للجهات الأمنية وحسم 15 درجة من درجات السلوك، إضافة إلى معالجة أوضاع الطلاب بتوعيتهم وتقديم الدورات التي تسهم في الحد من مثل هذه الممارسات السلوكية، وذلك وفقاً لدليل قواعد السلوم والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح الدليل المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة وطرق معالجتها وآلية التعامل معها، ومنها الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام واعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، أو الإساءة للدولة أو رموزها، وتعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها.





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وضعت الوزارة عددًا من الأمثلة للممارسات التي تستوجب العقوبة وهي:

إتلاف الأدوات الكهربائية

إتلاف أجهزة الحاسوب الآت التشغيل والمعامل

إتلاف حافلة المدرسة

الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاماً

التحرش

إشعال النار داخل المدرسة

حيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة والرصاص بدون مسدس

الجرائم المعلوماتية

حيازة أو تعاطي، أو ترويج المخدرات أو المسكرات

ابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت



وأوضح الدليل الإجراء الإيجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه بتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وتنمية روح الانتماء للمدرسة، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل السلوك منها أن تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة، وتجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابسته.

وترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية، وتستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة إذا تطلب الأمر ذلك فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك، ويكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة الجنة قضايا الطلاب - لجنة قضايا الطالبات بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية، ورصد ملابساتها، ويعد تقريراً بذلك.

وتجتمع لجنة قضايا الطلاب قضايا (الطالبات في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس حيثيات القضية، وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة، ويصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن تحول القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر وتزويدهم بنسخة من محاضر اثبات الواقعة، وحذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات ، بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب).

وفي حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه، والحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.