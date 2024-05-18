شكرا لمتابعة خبر عن بإطلاق اسم رفحاء على مشروعهم .. عائلة هندية يحتفون بذكرياتهم في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم 3 إخوة هنود بالاحتفاء بذكرياتهم أثناء تواجدهم للعمل بالمملكة لمدة 3 عقود، حيث أطلقوا اسم مدينة رفحاء على مشروعهم التجاري.

وكان الإخوة الثلاثة يعملون بالمملكة منذ عام 1989،ولكن المدينة ارتبطت بوجدانهم، ليقرروا العودة مرة أخرى لموطنهم بولاية كيرلا، ويفتحوا محل لبيع المجوهرات باسم رفحاء.

وعبر الإخوة عن حبهم الشديد للمملكة، وأنها المكان الذي ارتبطت روحهم بيهم، وتعلموا هناك اللغة العربية.