شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفارة المملكة بقيرغيزستان تدعو المواطنين بالابتعاد عن التجمعات في بشكيك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة لدى قرغيزستان المواطنين هناك إلى أخْذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات.

‎وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “إكس”، اليوم: إنه نظرًا للمناوشات التي جرت يوم أمس بين مجموعة من المواطنين القرغيز وعدد من الأجانب؛ تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في العاصمة بشكيك أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وللحالات الطارئة يمكن الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين: 00996554666622.

‎ووافق المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط بشكيك عاصمة قرغيزستان، مساء الجمعة، بعد حادث وقع بين سكان محليين وأجانب؛ على الانفضاض بعد مفاوضات أجراها معهم رئيس شرطة المدينة.

‎وقالت شرطة بشكيك في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم السبت: إن “الوضع في المدينة مستقرّ وتحت السيطرة الكاملة” لقوات الأمن.

‎وأضاف البيان: أنّ عناصر الشرطة لا تزال منتشرة بكثافة في المدينة وتقوم بتسيير دوريات، مؤكّدًا عودة حركة مرور السيارات في جميع شوارع العاصمة.

‎وفي وقت سابق فرضت القوات الأمنية طوقًا على منطقة في وسط بشكيك؛ حيث تجمع حشد من نحو ألف شخص مطالبين بالعدالة للمشاركين في العراك الجماعي الذي وقع يوم 13 مايو قرب أحد النزل للأجانب في بشكيك، والذي تعرّض خلاله عدد من السكان المحليين للضرب على أيدي أجانب