‎قصة رحالة صيني قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة بدراجة هوائية

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الرياض - علي القحطاني - قطع رحالة صيني آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة حاملا منزله على دراجته الهوائية.

‎وبدأ الرحالة الصيني رحلته من الإمارات ثم قطر وعمان ثم المملكة التي وصل اليها منذ 5 أشهر، وعرف خلالها عادات السعوديين الذين قابلهم وساعدوه لتدبير جميع احتياجاته.

‎وقام مواطن بدعوة الرحالة الصيني لاستضافته في منزله، بعدما قابله على طريق عام بالرياض.

‎وأكد المواطن، أن الرحالة الصيني أسلم حديثا في عمان، وأعطاه كتب مترجمة باللغة الصينية تعلمه الإسلام، وتعلم قراءة القرآن.