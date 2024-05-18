شكرا لمتابعة خبر عن قصة رحالة صيني قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة بدراجة هوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قطع رحالة صيني آلاف الكيلومترات للوصول إلى المملكة حاملا منزله على دراجته الهوائية.
وبدأ الرحالة الصيني رحلته من الإمارات ثم قطر وعمان ثم المملكة التي وصل اليها منذ 5 أشهر، وعرف خلالها عادات السعوديين الذين قابلهم وساعدوه لتدبير جميع احتياجاته.
وقام مواطن بدعوة الرحالة الصيني لاستضافته في منزله، بعدما قابله على طريق عام بالرياض.
وأكد المواطن، أن الرحالة الصيني أسلم حديثا في عمان، وأعطاه كتب مترجمة باللغة الصينية تعلمه الإسلام، وتعلم قراءة القرآن.