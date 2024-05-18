شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مؤثرة ترويها الشيهانة العزاز عن حياتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت معالي الأستاذة الشيهانة العزاز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، تفاصيل مؤثرة عن حياتها ، كاشفة عن العديد من الصدمات التي مرت بها إلى أن وصلت إلى منصبها الحالي .

وظهرت العزاز خلال مقطع فيديو وهي تلقي محاضرة بأحد الجامعات ، وكشفت عن الصدمات التي وجهتها بداية من وفاة والدها بمرض السرطان وهي بعمر صغير ، مشيرة إلى أن أردت استكمال مسيرتها بمفردها .

ودرست القانون في جامعة دورهام في بريطانيا ، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الحقوق بمرتبة الشرف عام 2008 .

وأضافت إلى مرورها بالعديد من الصعاب بعد عودتها إلى المملكة ، في الوقت الذي لم يُسمح فيه للنساء بممارسة مهنة المحاماة ، ولكنها واجهت الواقع وبعد مرور خمس سنوات جنت ثمار مثابرتها وانتقلت إلى العمل في الحكومة .

كما تؤكد على رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وبدء تغيير واقع المرأة ، قررت الشيهانة أن تكون “تلك السيدة في الحكومة التي تقدم التغيير عن المفاهيم النمطية عن شكل المرأة السعودية”.

والجدير بالذكر أن الشيهانة العزاز اختيرت ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2020 .