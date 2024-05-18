شكرا لمتابعة خبر عن الشمري : اكتشاف نوعًا جديدًا من الثعابين الغير سامة على مستوى العالم بالمدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اكتشفنا أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل الدكتور أحمد الشمري، بأنه تم اكتشاف نوعًا جديدًا من الثعابين الغير سامة على مستوى العالم في المدينة المنورة وحائل وتبوك، مؤكدًا أنه لا يشكل خطرًا .

وقال الشمري خلال حديثه على قناة الإخبارية:” أنه في عام 2017، تم العثور على نوع من الثعابين كان لأول مرة يشاهد في حائل ولأول مرة يسجل في العالم .”

وأوضح أنه كان هناك تعاون مع المتحف التاريخي الطبيعي في التشيك، وكذلك مع نخبة من العلماء في المملكة والبرتغال وفي مصر واليمن، حيث أخذت الإجراءات وقت طويل حتى يتم معرفة هل هناك نوعًا أخر أم لا .

وأشار الشمري إلى أنه تم وجود نوعًا آخر من الثعبان في منطقة تبوك، لافتًا أن الورقة العلمية خرجت قبل شهر بأنه نوع جديد من الثعابين على مستوى العالم بالمملكة.