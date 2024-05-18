شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة أن نقل مخالفي أنظمة الحج من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح أو تأشيرة حج، مخالفة نظامية تستوجب العقوبة المقررة.وبينت أن العقوبة تصل إلى سجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا والترحيل والمنع من دخول المملكة للوافد المخالف.دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين.وبينت أن ذلك يكون على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.