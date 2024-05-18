ولي العهد يتفقد مشاريع التنمية في الشرقية لتعزيزها اقتصاديا وسياحيا

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الخليج بالدمام اليوم، الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

لقاء المواطنين

وتأتي زيارة ولي العهد إلى المنطقة الشرقية لتؤكد مدى اهتمامه وعنايته بالالتقاء بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات ولي العهد بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.

كما أن لقاء ولي العهد بالمواطنين يُجسّد قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وما دأب عليه ملوك هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص حفظه الله في كل المناسبات على لقاء المواطنين والاستماع لهم.

مشروعات التطوير

وتؤكد الزيارة أيضا سمو ولي العهد مدى عناية وحرص ولي العهد الكبيرين للاطلاع على تقدم مشروعات التطوير في المنطقة الشرقية، التي تنعكس بشكل إيجابي على تنمية المنطقة والارتقاء بجودة حياة مواطنيها، وبما يعزز من كونها قوة اقتصادية كبيرة للمملكة.

فضلا عن الاطلاع عن كثب على المشاريع التنموية التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، والتي ستسهم في خلق مجالات استثمارية مختلفة تنمو معها الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

تعزيز الفرص التنافسية

ويبدي ولي العهد عناية واضحة في هذه الزيارة من خلال تعزيز الفرص التنافسية للمنطقة، عبر مشروعاتٍ طموحة تتكامل فيها كافة الجهات لتحويل المنطقة الشرقية إلى وجهة سياحية رائدة في الخليج العربي، مستفيدة تلك المشروعات من موقعها الجغرافي المتميز والاستراتيجي، ومقوماتها الفريدة.