زراعة عسير تنظم مهرجان "الماعز الدهم" بمركز مربة 

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مهرجان "الماعز الدهم" الأول، بمركز مربة 65 كلم جنوب غرب مدينة أبها اليوم الجمعة وذلك لمدة 3 أيام, والذي يهدف للتعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير.

حيث يبدأ المهرجان يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.

ووضعت للمهرجان ضوابط صارمة للمشاركة في مهرجان "الماعز الدهم"، والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان.

وقد تم تخصيص 4 أجنحة للجهات الحكومية و 50 جناح للجهات المشاركة ، ومسرح للطفل.

وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين بالاضافة لمسابقات يومية ومسابقة وزن الاضاحي وغيرها.

من جانبه أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس أحمد بن مجثل بأن هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة لهذه السلالة الفريدة من نوعها معتبراً إقامة المهرجان في المنطقة فرصة كبيرة للتوعية بأهمية سلالة الماعز الدهم وتشجيع المربين وتوعيتهم بالمحافظة عليها.

وأشاد بن مجثل بدور الوزارة وحرصها على الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال تفعيل مثل هذه المهرجانات.