نجاح أول عملية إنتاج للصقور بالشمالية

وبدأت تجربة عملية الإنتاج في مزرعة الصقور في مركز السلطان لرعاية الصقور، حيث تضم المزرعة ثلاثة أنواع من الصقور " أزواج حر"، " وأزواج جير" ، و" أزواج شاهين"، ونجحت عملية الإنتاج في أزواج صقر الحر، حيث أنتج 20 بيضة، 5 بيضات ملقحة.
واطلع مدير الفرع بالحدود الشمالية المهندس بندر بن صالح الهدية على إنتاج الصقور، وتفقد مرافق المربط لتربية وإنتاج الصقور، والتقى بمدير المركز سعد ملوح العنزي والعاملين من أخصائيين في مجال تربية الصقور، مؤكداً أن الكوادر الفنية والبيطرية على أتم الاستعداد للدعم والمساندة في المجال البيطري عبر العيادات والمختبرات التابعة للوزارة وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الصقور للكوادر البيطرية على مستوى المملكة.
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