تدشين أول مهرجان للماعز الدهم بمنطقة عسير

وتم وضع ضوابط صارمة للمشاركة في المهرجان والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان. كما خصصت 4 أجنحة للجهات الحكومية و50 جناح للجهات المشاركة ، ومسرح للطفل، وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين ومسابقات يومية ومسابقة وزن الاضاحي وغيرها.
وأبدى بن مجثل سعادته بما شهده المهرجان من اهتمام واسع وتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة و كذلك المربين والاهالي، وطالب المربين والمهتمين بنشر السلالة الفريدة للماعز الدهم والمحافظة عليها نظراً لأهميتها.
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