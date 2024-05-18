شكرا لمتابعة خبر عن فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة يبدأ تنفيذ خطة موسم الحج في لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطته لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ ، بتسخير كافة الإمكانيات والقوى العاملة وتهيئة جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن وزوار مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

وفي تصريح له، أكد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي ، استعداد الفرع منذ وقت مبكر لتنفيذ خطة الحج ووفقاً لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المتضمنة إبراز الجهود المبذولة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيّدهما الله لخدمة ضيوف الرحمن – ولضمان اداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

موكدا فضيلته ان الخطة تضم فرقًا إدارية وميدانية ومهندسين ميدانيين، إضافة إلى عدد من العاملين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم للعمل في الجوامع الكبيرة بالمدينة المنورة والمساجد التي يمرون بها ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى مكة المكرمة ، اضافة إلى تكليف عدد من الموظفين في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الأقليمي بينبع لتلبية احتياجات الحجاج القادمين عن طريق المطار وموظفين لاستقبال الحجاج وتوزيع الكتب الدينية والإرشادية والمصاحف من خلال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية .

وأضاف الشيخ د وجب العتيبي أن الفرع وبمتابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه أيّدهما ، أعد خطته لموسم الحج بجولات تفقدية لضمان جاهزية الجوامع والمساجد، وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

مختتماً تصريحه بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام، بأن يحفظهم الله ويتم عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يعيدهم إلى ديارهم بحج مبرور وسعي مشكور ، وان يحفظ بلادنا وقيادتنا ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة وعظيمة لضيوف الرحمن.