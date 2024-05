شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع مناخي فريد في طقس السعودية.. أعلى درجة حرارة 45 والأدنى 18 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل العديد من مدن المملكة درجات حرارة متفاوتة، رصدتها محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث وصلت إلى 45 درجة مئوية في منى وينبع، وبلغت أدناها بـ 18 درجة مئوية في مدينة طريف.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني، أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة، وهذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار، ما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.وتشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة, مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً.