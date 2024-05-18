القبض على مقيم لتحرشه بامرأة بالمدينة

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احتفاء بالمرأة السعودية في القطاع البحري
تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، وينطلق تحت عنوان «آفاق آمنة: المرأة تشكل مستقبل السلامة...
المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026
فازت السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بانتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي...
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية والوسطى مع دخول الصيف
أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل العديد من مدن المملكة درجات حرارة متفاوتة, رصدتها محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة,...
"إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج
أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من "1700" متدرب ومتدربة، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445...
إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر
أتاح الأمن العام خدمتي مزاد اللوحات للأفراد، ونقل اللوحات بين المركبات، والاستفادة من المزاد الإلكتروني، لبيع وشراء اللوحات...
وزارة الحج: تأشيرة العمرة لاتمكن من أداء الحج
أكدت وزارة الحج أن تأشيرة العمرة لا تمكن حاملها من أداء فريضة الحج.وأوضحت الوزارة أن وصول المعتمر إلى المملكة بتأشيرة عمرة لا يمكنه...
الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات...
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