القبض على مقيم لتحرشه بامرأة بالمدينة

احتفاء بالمرأة السعودية في القطاع البحري تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، وينطلق تحت عنوان «آفاق آمنة: المرأة تشكل مستقبل السلامة... الرياض: الرياض: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026 فازت السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بانتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية والوسطى مع دخول الصيف أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل العديد من مدن المملكة درجات حرارة متفاوتة, رصدتها محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة,... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من "1700" متدرب ومتدربة، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر أتاح الأمن العام خدمتي مزاد اللوحات للأفراد، ونقل اللوحات بين المركبات، والاستفادة من المزاد الإلكتروني، لبيع وشراء اللوحات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ وزارة الحج: تأشيرة العمرة لاتمكن من أداء الحج أكدت وزارة الحج أن تأشيرة العمرة لا تمكن حاملها من أداء فريضة الحج.وأوضحت الوزارة أن وصول المعتمر إلى المملكة بتأشيرة عمرة لا يمكنه... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1445 هـ 10 ذو القعدة 1445 هـ الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ذو القعدة 1445 هـ 09 ذو القعدة 1445 هـ

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