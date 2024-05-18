وزارة الحج: تأشيرة العمرة لاتمكن من أداء الحج

أكدت وزارة الحج أن تأشيرة العمرة لا تمكن حاملها من أداء فريضة الحج. وأوضحت الوزارة أن وصول المعتمر إلى المملكة بتأشيرة عمرة لا يمكنه من أداء الحج، مشددة على أهمية الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة، وغادرة مكة قبل انتهائها.



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