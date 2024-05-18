تراند اليوم : لأول مرة على مستوى العالم.. بالفيديو:"مختص" يكشف عن العثور على نوع جديد من الثعابين في 3 مناطق بالمملكة

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل الدكتور أحمد الشمري، عن العثور على نوع جديد من الثعابين الغير سامة في المملكة، وذلك لأول مرة على مستوى العالم.

ثعبان جديد

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" أثناء عملنا في حائل عام 2017 تم اكتشاف نوع جديد من الثعابين كان يشاهد لأول مرة في هذه المنطقة".

إجراءات

وواصل:"كان لا بد من اتخاذ إجراءات كثيرة جدا للتأكد من أن هذا النوع يسجل لأول مرة في حائل أو المملكة أو العالم، وكان هناك تعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في التشيك، ونخبة من العلماء في البرتغال واليمن ومصر، والمملكة والهيئة الملكية بالعلا ونيوم".

لأول مرة على مستوى العالم

وتابع :" استغرقت الإجراءات فترة وصلت إلى 4 سنوات وتبين تواجده في مناطق تبوك والمدينة وحائل فقط، وخرجت الورقة العلمية باكتشاف نوع جديد على مستوى العالم ينضم إلى منظومة الحياة الفطرية الزاحفة في العالم وفي المملكة وهو نوع غير سام.

ولفت إلى أن هذا النوع يوجد في المملكة فقط، ولا يوجد في أي مناطق أخرى في العالم، وتم إيداع عينة منه في المتحف الفرنسي.