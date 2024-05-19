الذكاء الاصطناعي ينقل مبادرة طريق مكة لعالم الرقمية

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وسخرت مبادرة طريق مكة إمكانيات تقنية رقمية حديثة لتوفير خدمات رائدة لحجاج بيت الله الحرام بأعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلتهم، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة في مطار البلد المغادر بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، حتى تخصيص المسارات لهم عند وصولهم إلى المملكة لتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم دون تعب.
وأحرزت مبادرة طريق مكة إنجازات عديدة في مجال التقنيات التي تستعين بها حيث أسهمت هذه الخوارزميات في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الخدمات الأكبر تأثيرا في تيسير متطلبات الحاج ومن يرافقه إلى المملكة، إذ تسعى المبادرة من خلال هذه الخدمات التقنية إلى إحداث نقلة نوعية في إثراء تجربة الحج، وتنظيم إجراءاته كافة، وتمرير تلك البيانات التقنية الحديثة وما تحمله من حزمة إجراءات إلى الجهات الأخرى المتواجدة في أرض المملكة، للتأكد من التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق وتقديمها بجودة عالية.
مبادرة طريق مكة:
- إمكانات تقنية رقمية حديثة.
- توفير خدمات رائدة بأعلى مستوى.
- إصدار تأشيرة الحج الكترونيا.
- أخذ الخصائص الحيوية.
- إنهاء إجراءات الجوازات الكترونيا.
- ترميز وفرز الأمتعة.
- نقلة نوعية في إثراء تجربة الحج.
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