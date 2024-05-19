هيثم النمري عريسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل المستشار حامد بن محمد النمري بزفاف ابنه الدكتور هيثم وسط حضور عدد من المسؤولين والأقارب والأصدقاء، وذلك في أحد الفنادق بالطائف. وشاركت مجموعة حيوما للفنون والموروث الشعبي بقيادة إبراهيم السفياني في تقديم عدد من الفنون الشعبية والغنائية. وشكر النمري كل من لبى الدعوة وشارك في حضور المناسبة.

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