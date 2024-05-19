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شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من مطار إيسنبوغا الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مشرف مبادرة طريق مكة بمطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة، النقيب رضى السلمي، أن المبادرة أنهت اليوم إجراءات ضيوف الرحمن من مطار إيسنبوغا الدولي.
وبين أنهم متجهين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة.
ويأتي مواصلة تنفيذ مبادرة طريق مكة استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على خدمة ضيوف الرحمن.
وتهدف مبادرة طريق مكة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المباردة في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتقديم خدماتها لحجاج جمهورية تركيا عبر مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة.
وبين أنهم متجهين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة.
أحدث التقنيات لخدمة الحجاجوذكر أن صالة المبادرة تقدم أحدث التقنيات لخدمة الحجاج بكل يسر وسهولة.
ويأتي مواصلة تنفيذ مبادرة طريق مكة استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على خدمة ضيوف الرحمن.
وتهدف مبادرة طريق مكة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المباردة في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
مبادرة "طريق مكة"هذا إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتقديم خدماتها لحجاج جمهورية تركيا عبر مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة.