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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب المملكة بـ "ITEX".. نجاحات باهرة تعكس تطور وتقدم الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعكس فوز طلاب أكاديمية طويق بـ 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة بالإضافة إلى 11 جائزة خاصة في مُسابقة ITEX للاختراعات والابتكارات التقنية المستوى المُتقدم والمتطور الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والتنافسية العالية مما جعلهم يتفوقون على نظرائهم من كافة دول العالم.
وتعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- وتيسير كامل السُبل لرفع تنافسية المواهب الوطنية ورفع تنافسيتها في جميع المحافل الدولية.
وذلك من خلال إقامة معسكرات وبرامج تعليمية مكثفة تزوّدهم بالمهارات اللازمة في مجالات التقنيات الحديثة.
كما يأتي فوز طلاب وطالبات أكاديمية طويق بميداليات مسابقة "ITEX" بعد تطويرهم لمشاريع مبتكرة في عدة مجالات وهي الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.
هذا الأمر الذي أثبت للعالم أجمع مستوى كفاءة المواهب السعودية وتفوقها على نظرائها من كافة دول العالم.
ولفت الجناح الخاص بأكاديمية طويق المُشارك في معرض "ITEX" العديد من الزوّار من المستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم نظير المشاريع الابتكارية المعروضة فيه، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة عن 10 ابتكارات واعدة بالإضافة إلى 11 جائزة خاصة من جهات من مختلف الدول.
وتعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- وتيسير كامل السُبل لرفع تنافسية المواهب الوطنية ورفع تنافسيتها في جميع المحافل الدولية.
طلاب وطالبات المملكة في ITEXويأتي الإنجاز الوطني الذي حققه طلاب وطالبات المملكة في ITEX نتيجة العمل الدؤوب الذي تضطلع به أكاديمية طويق في تأهيل وتطوير القدرات الوطنية لتمثيل المملكة العربية السعودية في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.
وذلك من خلال إقامة معسكرات وبرامج تعليمية مكثفة تزوّدهم بالمهارات اللازمة في مجالات التقنيات الحديثة.
كما يأتي فوز طلاب وطالبات أكاديمية طويق بميداليات مسابقة "ITEX" بعد تطويرهم لمشاريع مبتكرة في عدة مجالات وهي الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.
هذا الأمر الذي أثبت للعالم أجمع مستوى كفاءة المواهب السعودية وتفوقها على نظرائها من كافة دول العالم.
دعم وتمكين الكوادر الوطنيةوتسعى أكاديمية طويق إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية من مختلف الفئات العمرية، بأهم المهارات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة عبر منهجيّة تعليم قائمة على التطبيقات العمليّة.
ولفت الجناح الخاص بأكاديمية طويق المُشارك في معرض "ITEX" العديد من الزوّار من المستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم نظير المشاريع الابتكارية المعروضة فيه، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة عن 10 ابتكارات واعدة بالإضافة إلى 11 جائزة خاصة من جهات من مختلف الدول.