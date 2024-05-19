شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ميداليات و11 جائزة بـ"آيتكس".. أبطال أكاديمية طويق يهدون إنجازهم للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

جوائز طلاب أكاديمية طويق في ITEX 2024

حلول تقنية ومشاريع مبتكرة

الدمام - شريف احمد - حصد 19 طالبًا وطالبة من أكاديمية طويق، على 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و11 جائزة خاصة في معرض "آيتكس".وجاء ذلك نظير تطويرهم مشاريع إبداعية ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم والتقنية، خلال مُشاركتهم في مسابقة المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية "ITEX 2024" المُقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.وجاء فوز طلاب أكاديمية طويق بعد عملهم لعدة أشهر ماضية على تطوير مشاريع إبداعية ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم والتقنية وتحديدًا في مجالات (الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية).وأهدى طلاب أكاديمية طويق الفائزون هذا الإنجاز الوطني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لعنايتهما الدائمة بالمواهب الوطنية وتيسير كل السُبل أمام رفع تنافسيتها في المحافل الدولية.واستعرضت أكاديمية طويق خلال مشاركتها 10 مشاريع مُبتكرة من تطوير 19 طالبًا وطالبة بالشراكة مع مدارس مسك ووزارة التعليم.وقد مثّل الأكاديمية من الطلاب والطالبات، كل من: عبدالرحمن الدريبي، جهاد الجهني، خالد القحطاني، فرح الشهراني، سارة العجلان، ديمة العويس، رولا العريني، مايا الجابري، يوسف الغامدي، أحمد البسام، عبدالله الحيدري، تركي القرني، الجوهرة القحطاني، دانة الفنيس، شيهانة الصحفي، مكي زكري، أمين سجيني، محمد الشهري، سارة العباد.

وعمل الطلاب والطالبات على بناء وتطوير حلول تقنية ومشاريع مبتكرة، وبدأوا بتسجيل براءات اختراعات لها في المجالات التالية: الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.

كما شاركت أكاديمية طويق بتحكيم عدة مشاريع عالمية ضمن منافسات المعرض وتكريم الفائزين ضمن أنشطة الحفل الختامي للمعرض.

تأهيل وتطوير القدرات الوطنية

وتضمّن المعرض مشاركة الطلاب بعرض مشاريعهم على العديد من الزوّار والمستثمرين والمهتمّين بالابتكار في مختلف المجالات التقنية من خلال جناح أكاديمية طويق المصاحب لأنشطة المعرض.كما شهد جناح الأكاديمية زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، والملحق الثقافي بسفارة المملكة بماليزيا الدكتور فهد الشمري.وتعمل أكاديمية طويق على تأهيل وتطوير القدرات الوطنية لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إقامة العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية المكثفة؛ لتمكين الطلاب بأهم المهارات اللازمة لبناء مشاريع مبتكرة وواعدة في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.