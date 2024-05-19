اخبار السعوديه

تراند اليوم : المكان كان هادئ وفجأة انقلب..بالفيديو: فتاة تروي موقفا حدث داخل كافية وتعلق: مجرجرتهم معك 12 بالليل ليش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

aea79db9-77fa-4d17-ac4c-ea3477da864e

صحيفة الخليج 365: روت فتاة في مقطع فيديو ، موقفا حدث أمامها أثناء جلوسها داخل أحد الكافيهات تتقهوى في هدوء وراحة .

وقالت: طلعنا كافية وكنا جالسين ومروقين نتقهوى مكان رايق وهادئ مره ، شوي انقلب المكان وصار ولا حضانة أطفال.

بكاء الأطفال

وتابعت: جاءت واحدة ومعها طفلين الله يحفظهما ، أحدهما عمره شهور والثاني بعمر السنتين ، وفجأة الاثنين صاروا يبكون .. البكاء اللي ما تدري إيش فيه ؟ . وانقلب المكان وصار إزعاج ، والأم ماسكة الرضاعات حقتهم ورايحة للكاشير تعبيها مايه حارة .

وتساءلت الفتاة : ليه ياآدامية ؟ .. مُضيفه: الساعة 11 ونصف ولا الساعة 12 ، أنتي مطلعة أطفال والمفروض هذا وقت نومهم يبكون يبغون ينامون ، هم خلصوا طاقتهم من الصبح يلعبون خلاص تعبانين مطلعتهم وودتيهم مكان هادئ زي كده ليش ؟ . أطلعوا لكن في الأماكن اللي تناسبهم وتناسبكم .

أختيار الوقت المناسب للخروج مع الأطفال

وواصلت: الناس اللي متعودين وعندهم أطفال هذي الأصوات ما تزعجهم ، وأحنا طالعين نبغى هدوء ، نبقى نروق ، بناتي لما كانوا صغار كنت أطلع أماكن فيها أطفال وما كنت أنزعج عادي ، لكن لما كبروا خلاص ما في إزعاج .

واستطردت: أطلعوا وخدومهم معكم لكن اختاروا الوقت اللي يناسبهم ، لكن مجرجرتهم معك الساعة 12 بالليل .. أزعجونا!.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا