السعودية | المملكة تعين وتداوي المحتاجين بالسودان واليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، ومنها توزيع السلال الغذائية الغذاء والحقائب الإيوائية، وتقديم الخدمات الطبية.

ووزع المركز 769 سلة غذائية استفاد منها 3762 فرداً من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بولاية كسلا السودانية، و531 سلة غذائية استفاد منها 3071 فرداً في محلية الدبة بالولاية الشمالية، و720 حقيبة إيوائية استفاد منها 4140 فردًا في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض.

كما جرى توزيع 906 حقائب إيوائية استفاد منها 5210 أفراد من المحتاجين والنازحين في محلية المتمة بولاية نهر النيل في السودان، و200 حقيبة مواد عناية شخصية استفاد منها 1150 فردًا في محلية المناقل بولاية الجزيرة.

فيما قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز اليمنية، بدعم من “سلمان للإغاثة”، و821 خدمة طبية متنوعة لـ 329 مستفيدًا، والتي توزعت بين تسليم أطراف وقياس أطراف وصيانة أطراف، وخدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.