السعودية | الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاهزيتها الميدانية والتوعوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام عبر مراكزها ونقاطها الميدانية التوعوية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول البرية ومدن الحجاج.

وتشارك الرئاسة العامة في حج هذا العام بـ 50 مركزًا ونقطة ميدانية توعوية مزودة بعدد من خدماتها التقنية ومشاريعها الرقمية النوعية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

وهيأت الرئاسة العامة مقراتها في سبع مناطق لتكون محطات مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، وفي منافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف.

واستثمرت الرئاسة العامة الشراكات مع الجهات ذات الصلة مستنيرة برؤية المملكة 2030 بتفعيل مبادراتها التوعوية في عدد من المطارات ومحطات القطار التي تستقبل حجاج هذا العام، كما كلفت الرئاسة العامة للعمل في موسم الحج ما يقارب 800 موظف مؤهل ومن ذوي الكفاءة والخبرة يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها لمتابعة تنفيذ خطة الحج والإشراف على برامجها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.