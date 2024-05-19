شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق لحظة اصطياده سمكة تونة كبيرة من كورنيش جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن شاب من اصطياد سمكة تونة كبيرة خلال قيامه بالصيد من كورنيش جدة، في حدث أذهل من حوله من مرتادي المكان.

ووقف الشاب ومعه صنارة الصيد بالقرب من زملائه الذين كانوا يمارسون الهوية ذاته على كورنيش محافظة جدة.

وبعد فترة من الوقت اهتزت صنارة الصيد فأمسك الشاب صنارته بقوة وأخذ يسحبها بمساعدة آخرين لتكون النتيجة اصطياده سمكة كبيرة الحجم.

وأنزل الشاب الصنارة ومع بها من سمكة على أرضية الكورنيش، وتجمهر عدد من الشباب حوله وسط فرحة وذهول مما اصطاده الشاب الذي كان يشعر بالافتخار لما حققه من إنجاز برحلة صيده على كورنيش جدة.