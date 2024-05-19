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3 شكاوى واردة للمحامين يوميا

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سجلت الهيئة للمحامين خلال الربع الأول من العام الحالي 307 شكاوى واردة، بمعدل 3 شكاوى يوميا، واستقبلت 104 بلاغات واردة، في وقت ارتفع إجمالي المحامين المرخصين إلى 1024 محاميًا مرخصًا.

وكشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين خلال الربع الأول من العام الحالي، تسجيل 929 محاميًا متدربًا، و600 محامين ممثلين نظاميين، وبلغ إجمالي المنتسبين للعضوية الأساسية 2187 محاميًا، و266 منتسبًا للعضوية المهنية، و658 منتسبًا للعضوية الأكاديمية.

وبلغ إجمالي سجلات المنشآت القانونية الصادرة 1457 سجلات، وإجمالي حالات المعونة القضائية الواردة 199 معونة قضائية، وبلغ إجمالي المحامين في سجل المتطوعين 210 محامين، وإجمالي المنضمون 4158 محاميًا، وبلغ إجمالي المنضمين الجدد 548 منضمًا جديدًا، وإجمالي الممارسين المعتمدين مهنيًا 1081 ممارسًا معتمدًا.

شكاوى وبلاغات

307 شكاوى المحامين الواردة

104 بلاغات واردة

1024 محاميًا مرخصًا

1457 سجلات المنشآت القانونية

199 حالات المعونة القضائية الواردة

1081 ممارسًا معتمدًا مهنيًا

929 محاميًا متدربًا


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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