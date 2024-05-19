تحذيرات من أيام الأمطار الـ 5

هطلت السبت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من أمس السبت حتى الأربعاء المقبل. وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.