تراند اليوم : الديوان الملكي: خادم الحرمين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة

صحيفة الخليج 365_واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.