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تراند اليوم : الديوان الملكي: خادم الحرمين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة

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صحيفة الخليج 365_واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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