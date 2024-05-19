متى يتم استرداد قيمة الحجز للحاج؟ .. إليك 4 حالات حددتها وزارة الحج

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الدمام - شريف احمد - مع تبقي 25 يومًا فقط لانتهاء تسجيل الحج والذي حدد بتاريخ السابع من ذو الحجة أو حتى اكتمال المقاعد الشاغرة، حددت وزارة الحج والعمرة، 4 حالات يتم استرداد قيمة الحجز.وبيّنت وزارة الحج والعمرة 4 حالات يتم استرداد قيمة الحجز فيها تتمثل في:في حال وفاة زوجة الحاج مع ضرورة إلغاء الحجز عن طريق المسار الالكتروني لحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك.الحوادث المرورية التي تمنع من أداء الفريضة مع تقديم مايثبت صحة المعلومات وتواريخ حدوثها مع ضرورة إلغاء الحجز عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك.في الحوادث الجنائية مع تقديم ما يثبت صحة المعلومات وتواريخ حدوثها مع ضرورة إلغاء الحجز عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك.هي العجز الصحي أو التنويم في المستشفى، وتقديم ما يثبت ذلك عن طريق تقارير صادرة من المستشفيات الحكومية وفي حال كانت التقارير صادرة من المستشفيات الخاصة يتم تصديقها من الشؤون الصحية على أن تكون هذه التقارير باللغة العربية مع ضرورة عن طريق طريق المسار الالكتروني لحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك وتقديم طلب الاسترجاع.الجدير بالذكر أن سياسة الإلغاء بعد طباعة التصريح من 15/10/1445 حتى نهاية شهر ذو القعدة تحسم 10% من قيمة العقد، بينما سيحسم 100% من قيمة العقد بعد طباعة التصريح من 1/12/1445 حتى إغلاق المسار يحسم 100% من قيمة العقد.