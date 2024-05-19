شكرا لقرائتكم خبر عن "العناية بشؤون الحرمين" تحقق أعلى درجات التميز في الصيانة والتشغيل بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

صيانة دورية

رقابة فنية

الدمام - شريف احمد - تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، على متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقة، من خلال تواجد فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي يخطط ودراسات لضمان جاهزية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام.وتسعى الوكالة على تغطية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة فيتم فحص (8000) سماعة و (120 ألف) وحدة إضاءة و (222) سلم كهربائي و (22) مصعد كهربائي و (299) صندوق إطفاء حريق.كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و (3534) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص الإدارة دوماً على عمل الاختبارات الازمة للتأكد من جهازية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة الغير منقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساس وجهاز نداء يدوي.إضافة إلى اختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل - لا سمح الله -.وتقوم الوكالة على صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحت الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بقسم الأعمال الكهربائية في الإدارة.حيث يتم اختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام وصيانته بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية، كما تقوم الإدارة بمتابعة دائمة وعمل الصيانة اللازمة للشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.فيما تتم متابعة الأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقة الخارجية كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الإسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق لكي يتمكن قاصديه من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.وتقوم الوكالة بدور رقابي فني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة به، إضافة إلى المباني الملحقة الخارجية، حيث يقوم الجهاز الإشرافي بهذا القسم بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعياً مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوب استشاري عقد التشغيل والصيانة.وذلك لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته والمباني الملحقة به من أي ملاحظات قدر الإمكان، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال خطة للصيانة شامله Master plan يتم اعتمادها سنوياً بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والسير بموجبها طوال العام.