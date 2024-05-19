شكرا لمتابعة خبر عن تعليم المدينة المنورة يعلن نتائج حركة النقل الداخلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ، بالمدينة المنورة.

وبينت أن نتائج الحركة، شملت نقل 2163 معلماً بنسبة 57.09٪ من إجمالي المتقدمين للحركة، إضافة إلى 2509 معلمة بنسبة 54.18٪ من المتقدمات، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على نتائج حركة النقل عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.

وأفادت أنه تم إتاحة الاعتراض على النتيجة إلكترونيًا عبر نظام نور، بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.