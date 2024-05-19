شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، بيانًا يفيد بأنه يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وجاء نص البيان:

” بيان من الديوان الملكي ”

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.