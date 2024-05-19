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تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة مجهولة الأبوين تكشف معاناتها مع وكيلة مدرسة كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.. وماذا تفعل معها حتى الآن

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صحيفة الخليج 365: روت فتاة مجهولة الأبوين تدعى "الريم"، معاناتها في طفولتها مع وكيلة إحدى المدارس، والتي كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.

وقالت الفتاة خلال ظهورها على بودكاست ثمانية: "في بداية الدراسة كنت مشوشة في حفظ القرآن، ووكيلة المدرسة قالت لي لو ما حفظتي عندي السلطة أني أرجعك دار الأيتام".

وأضافت: "الوكيلة قالت إذا بكيتي أو أخبرتي أحد بحديثي معك سوف أتصل على الأخصائية وأقول لها أنك تسوين مشاكل، والعائلة التي أخذتك فشلت في تربيتك".

وتابعت الفتاة: "بعد هذا الموقف حسيت بعدم الأمان وأن أي شخص يمكنه أن يسحبني من أهلي ويرجعني دار الأيتام".

وواصلت: "كل صلاة ليل في كل يوم أدعي على وكلية المدرسة، ولكن منذ عامين لم أتحمل وقررت إرسال رسالة طويلة لها، ملخصها أني لن اسامحها أبدا، وأنها السبب في قساوة قلبي".
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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