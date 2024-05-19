تراند اليوم : «ماشية معايا بقالها 4 سنين وجايب لها عربية».. شاهد.. شاب مصري يفضح علاقته بفتاة يوم عقد قرانها على آخر أمام عائلتها

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مصري ذهب إلى منزل فتاة كان مرتبطًا بها لأربع سنوات في يوم عقد قرانها، ليكشف عن تفاصيل علاقتهما أمام خطيبها بعدما تركته.

وأمسك الشاب بميكروفون ووقف في الشارع قائلا: "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الرابع النهارده كتب كتابها، كانت ماشية معايا 4 سنين في الغردقة".

وأضاف: "4 سنين مصاريف ولبس ودباديب وجبتلها عربية موديل السنة، ومش هسيبك يا سماح، بنتك يا حاج كانت ماشية معايا، وأي حد هييجي لسماح هبوظلكوا الجوازة".

وقام أصدقاؤه بعدها بأخذ الميكروفون منه وحمله إلى داخل السيارة، ثم تحركوا بعيدا، حسبما أبان الفيديو.