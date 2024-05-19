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فرضية لقياس الجاهزية في حالات الطوارئ والكوارث بصحة جدة

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عبدالعزيز العمري- جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت الصحة في جدة، ممثلة في الإدارة المساعدة للأزمات و الكوارث الصحية، فرضية انقلاب باص ( بموقع افتراضي) للوقوف على الاستعدادات و قياس الجاهزية في حالات الطوارئ و الكوارث - لا قدر الله -.
و تأتي هذه التجربة الإفتراضية انطلاقاً من تفعيل دور الشؤون الصحية بمحافظة جدة، في تنفيذ خطط الطوارئ و الكوارث على مستوى المنشآت الصحية الحكومية و الأهلية بالمحافظة، و ذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج 1445هـ، وفي إطار التعاون و التكامل المستمر بين القطاعات الصحية.
فرضية لقياس الجاهزية في حالات الطوارئ والكوارث بصحة جدة

إدارة الأزمات

و أوضحت صحة جدة، أن هذه التجربة تأتي ضمن التجارب المجدولة للإدارة المساعدة للأزمات و الكوارث، حيث تم تلقي البلاغ من القطاعات المعنية عن طريق غرفة عمليات صحة جدة، و على إثرها تم توجيه فريق القيادة الميدانية، ومن ثم تم طلب فرق طبية من القطاعات الحكومية و الخاصة.
فرضية لقياس الجاهزية في حالات الطوارئ والكوارث بصحة جدة

و بينت أن الهدف من الفرضية هو قياس مدى جاھزیة العاملين في كیفیة التعامل مع الحالات الطارئة و كفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ، و جاھزیة الأفراد و الأسطول الاسعافي لمواجهة أي طارئ.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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