تراند اليوم : شاهد.. لقطات جديدة للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لقطات جديدة تظهر جانبا من عمليات البحث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه.

ولم يتم حتى الآن تحديد موقع الحادث.

وتتواصل الجهود للبحث عن الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني ناحية منجم سانجون للنحاس.

والضباب كثيف جداً في المنطقة وتدني مدى الرؤية الأفقية أقل من 5 أمتار، كما تهطل الأمطار في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين كانوا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي تعرضت لحادث.