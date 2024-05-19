تراند اليوم : محاولات إنقاذ ضخمة للعثور على مروحية الرئيس الإيراني

صحيفة الخليج 365: تكثف السلطات الإيرانية جهودها للعثور على المروحية التى تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي والتي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأطلق الهلال الأحمر، بالإضافة إلى العناصر العسكرية والشرطية المساعدة، عملية واسعة النطاق للبحث عن هذه المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.

ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.

وكان حاكم أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم وأمير عبد الله خان على متن المروحية مع الرئيس.

وبحسب اتصال هاتفي من أحد مرافقي الرئيس للمركز بعد الحادث، فإن هناك آمال كثيرة في حل هذا الحادث دون وقوع خسائر بشرية.

ووصل وزيرا الطاقة والطرق مهربيان وبازارباش، اللذان كانا على متن مروحيات أخرى، إلى وجهتهما بسلام.