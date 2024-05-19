تراند اليوم : برلماني إيراني: لا يوجد اتصال مع مروحية "رئيسي" ولم يعثر عليها

صحيفة الخليج 365 : قال عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تبريز "محمد رضا مير تاج"، إنه لم يتم العثور على مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأوضح أنه "لم يتم العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي وعددا من المسؤولين بعد تحطمها، ولا توجد معلومات عن الحالة الصحية لإبراهيم رئيسي". حسب إرم نيوز .

وأضاف إن "الحرس الثوري والجيش والهلال الأحمر استنفروا كل جهودهم للوصول إلى موقع الحادث واستخدموا المسيرات".

وتابع النائب الإيراني "لا يوجد اتصال في الوقت الحالي مع الأشخاص الذين كانوا يستقلون المروحية".

الجدير بالذكر ترددت أنباء عن مقتل الرئيس الإيراني.