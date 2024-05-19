شكرا لمتابعة خبر عن سلسلة كلمات في شرح كتاب التوحيد بعدة جوامع بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة، سلسلة من الكلمات الدعوية من كتاب التوحيد يلقيها عدد من المشايخ في عدة جوامع، حيث تلقى هذه الكلمات كل يوم عقب صلاة الظهر في كل من : مسجد الشربيني – حي شوران من ١٤٤٥/١١/١٠هـ إلى ١٤٤٥/١٢/١٤هـ ومسجد جامع الأميرة الجوهرة – الحرة الشرقية من ١٤٤٥/١١/١٠هـ إلى ١٤٤٥/١٢/١هـ ومسجد القائد – حي النصر من ١٤٤٥/١١/١١هـ إلى ١٤٤٥/١٢/٢هـ ومسجد سعيد المغامسي – حي الملك فهد من١١ /١٤٤٥/١١هـ إلى ١٤٤٥/١٢/٢هـ.

حيث تتضمن الكلمات في شرح كتاب التوحيد ووجوب التوحيد والخوف من الشرك والدعوة إلى التوحيد وتفسير كلمة التوحيد.

وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دنياهم، وحث أفراد المجتمع على طلب العلم النافع.